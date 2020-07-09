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Главе Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение 

РИА Новости и ещё 50 1 час назад
Фургалу предъявили обвинение
Фото: РИА Новости
Следственный комитет предъявил губернатору Хабаровского Края Сергею Фургалу обвинение в организации убийств и покушении на убийство, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По данным источника РИА Новости, его допрашивали около шести часов.
Главу региона задержали накануне ночью. Его подозревают в причастности к преступной группировке, которая в 2004-2005 годах совершила несколько особо тяжких преступлений в Хабаровском крае и Амурской области.
Источник, близкий к следствию, рассказал РИА Новости, что речь идет об организации как минимум двух убийств. Показания на губернатора дали преступники, задержанные в прошлом году, а также свидетели и пострадавшие.
Расследование с апреля прошлого года по поручению Александра Бастрыкина ведет центральный аппарат СК России, а не региональные следователи. Утром Фургала доставили в Москву для проведения следственных действий.
По данным источника РИА Новости, ранее в рамках этого уголовного дела также задержали депутатов краевой думы от ЛДПР. Их подозревают в мошенничестве. В партии пообещали разобраться в ситуации. Лидер политического объединения Владимир Жириновский возмутился задержанием Фургала и допустил, что фракция может сложить свои полномочия в Госдуме в качестве протеста.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, решения об отставке Фургала пока не было. Представитель Кремля подчеркнул, что утверждать о принадлежности главы Хабаровского края к криминальным группировкам может только суд, и делать какие-либо выводы без доказательств преждевременно. От оценок работы Фургала на посту руководителя региона он воздержался.
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Комментарии 5
Происшествия , Александр Бастрыкин , Светлана Петренко , Владимир Жириновский , Сергей Фургал , Госдума , ЛДПР , СКР , РИА Новости , Хабаровский Край
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