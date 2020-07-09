Капитана ФСБ осудили за разглашение гостайны 

Суд огласил приговор капитану управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Анне Соловьевой, признанной виновной в разглашении сведений, составляющих государственную тайну. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает в своем Telegram-канале Объединенная пресс-служба судов города.
Суд установил, что Соловьева с августа 2015 года по август 2016 года запрашивала в оперативно-технической службе управления данные об абонентах операторов связи, включая сведения об их соединениях и местоположении, а затем передавала информацию гражданскому лицу. Его уголовное дело выделили в отдельное производство.
Капитана ФСБ приговорили к трем годам лишения свободы условно. Кроме того, она на два года лишена права занимать должности, связанные с работой в государственных и муниципальных органах и допуском к государственной тайне.
Дело слушалось в закрытом режиме. Соловьева вину не признала.