Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Капитана ФСБ осудили за разглашение гостайны 

Lenta.ru и ещё 15 1 час назад
Капитана ФСБ осудили за разглашение гостайны
Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»
Суд огласил приговор капитану управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Анне Соловьевой, признанной виновной в разглашении сведений, составляющих государственную тайну. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает в своем Telegram-канале Объединенная пресс-служба судов города.
Суд установил, что Соловьева с августа 2015 года по август 2016 года запрашивала в оперативно-технической службе управления данные об абонентах операторов связи, включая сведения об их соединениях и местоположении, а затем передавала информацию гражданскому лицу. Его уголовное дело выделили в отдельное производство.
Капитана ФСБ приговорили к трем годам лишения свободы условно. Кроме того, она на два года лишена права занимать должности, связанные с работой в государственных и муниципальных органах и допуском к государственной тайне.
Дело слушалось в закрытом режиме. Соловьева вину не признала.
Видео дня. В Сети высмеяли движение «Свободу соскам»
Последние новости
На Украине опубликовали запись разговора Путина и Порошенко На Украине опубликовали запись разговора Путина и Порошенко Инфекционист объявил о начале глобальной пандемии коронавируса Инфекционист объявил о начале глобальной пандемии коронавируса В Москве оставят всего одно ограничение из-за коронавируса В Москве оставят всего одно ограничение из-за коронавируса
Происшествия , Криминал , Законопроекты , Безопасность , Анна Соловьева , ФСБ , Ленинградская область , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о необычном июле
Россиян предупредили о необычном июле
ЛДПР может пойти на беспрецедентный шаг из-за Фургала
ЛДПР может пойти на беспрецедентный шаг из-за Фургала
Чехия пригрозила России из-за дела Сафронова
Чехия пригрозила России из-за дела Сафронова
Зеленский потерпел фиаско в Донбассе
Зеленский потерпел фиаско в Донбассе
Видео
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
01:30
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
В мире Африка
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
00:55
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
01:01
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
Армия Войска
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
03:43
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
00:53
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
Происшествия Криминал
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
02:01
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
Происшествия
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
01:09
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
В мире
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
00:52
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
Наука и техника
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
01:18
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
Армия
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
02:39
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение