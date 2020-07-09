Капитана ФСБ осудили за разглашение гостайны 

Суд установил, что Соловьева с августа 2015 года по август 2016 года запрашивала в оперативно-технической службе управления данные об абонентах операторов связи, включая сведения об их соединениях и местоположении, а затем передавала информацию гражданскому лицу. Его уголовное дело выделили в отдельное производство.

Капитана ФСБ приговорили к трем годам лишения свободы условно. Кроме того, она на два года лишена права занимать должности, связанные с работой в государственных и муниципальных органах и допуском к государственной тайне.

Дело слушалось в закрытом режиме. Соловьева вину не признала.