Верзилова проверят на вменяемость 

Поводом для психиатрической проверки послужило отравление Верзилова в 2018 году, после которого он впал в кому. По словам адвоката, копию постановления о назначении экспертизы они еще не получили.

6 июля стало известно, что в отношении Верзилова возбудили уголовное дело по статье 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства).

22 июня Мещанский суд Москвы приговорил издателя "Медиазоны" к 15 суткам административного ареста за мелкое хулиганство. Причиной административного дела стала нецензурная брань Верзилова в адрес прохожего. Сам Верзилов заявил, что не выражался на улице, где его задержали полицейские, и указал, что в материалах дела "подозрительно отсутствуют" личные данные прохожего.

21 июня сотрудники центра "Э" МВД России вскрыли дверь в квартиру активиста в Москве, задержали его и доставили на допрос в рамках проверочных мероприятий об экстремизме.