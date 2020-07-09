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Верзилова проверят на вменяемость 

Газета.Ru и ещё 5 31 минуту назад
Издателю "Медиазоны" Петру Верзилову, накануне в очередной раз задержанного в Москве, следствие назначило психиатрическую экспертизу, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на адвоката международной правозащитной группы "Агора" Леонида Соловьева.
Поводом для психиатрической проверки послужило отравление Верзилова в 2018 году, после которого он впал в кому. По словам адвоката, копию постановления о назначении экспертизы они еще не получили.
6 июля стало известно, что в отношении Верзилова возбудили уголовное дело по статье 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства).
22 июня Мещанский суд Москвы приговорил издателя "Медиазоны" к 15 суткам административного ареста за мелкое хулиганство. Причиной административного дела стала нецензурная брань Верзилова в адрес прохожего. Сам Верзилов заявил, что не выражался на улице, где его задержали полицейские, и указал, что в материалах дела "подозрительно отсутствуют" личные данные прохожего.
21 июня сотрудники центра "Э" МВД России вскрыли дверь в квартиру активиста в Москве, задержали его и доставили на допрос в рамках проверочных мероприятий об экстремизме.
О попадании Верзилова в больницу стало известно вечером 12 сентября 2018 года. Его девушка, участница Pussy Riot Вероника Никульшина сообщала, что у него постепенно стали ухудшаться зрение, речь и моторика, после чего он впал в кому. Врачи диагностировали отравление лекарствами. Другие источники сообщали о том, что врачи определили у Верзилова предынсультное состояние.
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Комментарии 1
Происшествия , Видео , Петр Верзилов , Вероника Никульшина , Леонид Соловьев , МВД , Интерфакс , Москва
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