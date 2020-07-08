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ВВС Венесуэлы сбили неопознанный американский самолёт 

News.ru 17 минут назад
Венесуэла сбила самолет США
Фото: US Air Force/flickr.com
Стратегическое командование вооружённых сил Венесуэлы (CEOFANB) решило сбить американский самолёт за нарушил воздушного пространства страны.
CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолётами нашей военной авиации, — говорится в сообщении командования, которое было опубликовано в Twitter.
ВВС Боливарианской республики сопроводили своё сообщение снимками горящего сбитого самолёта. На киле хорошо виден номер N339AV. По данным сервиса Flightradar, речь идёт о судне марки Hawker 800. Малый двухдвигательный летательный аппарат принадлежит частному лицу. Накануне он выполнял зарегистрированный полёт на территории Мексики.
В прошлом году самолёты ВВС США 78 раз незаконно пересекли границы Венесуэлы. По словам министра связи и информации страны Хорхе Родригеса, вторжение осуществляли не самолёты с гуманитарной помощью, а военная авиация. Американские самолёты собирали информацию о состоянии государственных структур Боливарианской Республики, отметил министр. Кроме того, вторгаясь в воздушное пространство Венесуэлы, эти самолёты создавали опасность для других воздушных судов.
Как писал NEWS.ru, истребитель Су-30 Военно-воздушных сил (ВВС) Венесуэлы «агрессивно сопровождал» американский EP-3 Aries II. В Южном командовании ВС США заявили, что самолёт ВВС страны выполнял «международно признанную и одобренную миссию».
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Происшествия , Венесуэла , США
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