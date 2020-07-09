Напуган и растерян: в каких условиях сидит Сафронов

По словам Меркачевой, Сафронов напуган и растерян, но давление на него никто не оказывает. Советник главы «Роскосмоса» провел в СИЗО одну ночь. Членам ОНК он рассказал, что практически не спал, поскольку у него очень болела спина — из-за специфичной конструкции кровати там трудно расслабиться. Наблюдатели попросили выдать ему хороший матрас.

В камере он находится один, там есть холодильник и неработающий телевизор. Родные отправили ему посылку. Как подчеркнула Меркачева, Сафронов в прошлом перенес пневмонию, поэтому он находится в группе риска по коронавирусу. «В принципе меры защиты все предусмотрены, они там дезинфицируют все, бесконечно ходят, опрыскивают и так далее», — заключила она.