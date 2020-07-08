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Стали известны условия содержания Сафронова в СИЗО 

Деловая газета «Взгляд» 8 июля 2020
Раскрыты условия содержания Сафронова в СИЗО
Фото: РИА Новости
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов не имеет серьезных жалоб на содержание в следственном изоляторе «Лефортово», сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
«Существенных жалоб у него нет. К нему не применяли пыток, не били. Ему нравится питание — рыба с картофельным пюре. Он доволен библиотекой и телевизором в камере, который, правда, без антенны и не работает», — цитирует Мельникова ТАСС.
Ранее адвокат Иван Павлов сообщал, что заключения о секретности в переданных Сафроновым представителю спецслужбы Чехии сведений сделали в Минобороны. Защитник отмечал, что заключения не предоставляли стороне защиты.
Напомним, в среду защита Сафронова обжаловала его арест.
Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток». Своей вины журналист не признал.
Павлов также заявлял, что Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.
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Комментарии 1
Происшествия , Иван Павлов , Иван Сафронов , Алексей Мельников , Министерство обороны , Роскосмос , СИЗО "Лефортово" , ФСИН , НАТО , ИТАР-ТАСС
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