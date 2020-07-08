Раскрыты условия содержания Сафронова в СИЗО

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«Существенных жалоб у него нет. К нему не применяли пыток, не били. Ему нравится питание — рыба с картофельным пюре. Он доволен библиотекой и телевизором в камере, который, правда, без антенны и не работает», — цитирует Мельникова ТАСС.

Ранее адвокат Иван Павлов сообщал, что заключения о секретности в переданных Сафроновым представителю спецслужбы Чехии сведений сделали в Минобороны . Защитник отмечал, что заключения не предоставляли стороне защиты.

Напомним, в среду защита Сафронова обжаловала его арест.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО . Он арестован «на срок один месяц и 30 суток». Своей вины журналист не признал.

Павлов также заявлял, что Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.