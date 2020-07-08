Советник Рогозина сделал заявление из СИЗО

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Как Сафронов переночевал в СИЗО 

Павел Тиунов 15 минут назад
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, которого подозревают в госизмене, рассказал правозащитникам, как прошла его первая ночь в камере следственного изолятора «Лефортово», сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Сафронов отметил, что в СИЗО к нему никто не применял насилие: его не били и не пытали. На ужин советника руководителя госкорпорации покормили рыбой с картофельным пюре. Подозреваемый в разглашении гостайны также подчеркнул, что ему доступна местная библиотека, а в камере стоит телевизор.
Из отрицательных моментов пребывания в заключении Сафронов выделил излишне жёсткий матрас на нарах, от которого наутро болела спина. Его также не устроил информационный вакуум: у него нет возможности узнать последние новости, поскольку у телевизора нет антенны, и он не работает. Еще Сафронов ждет передачки, особенно сока и сушек.
Советник главы Роскосмоса признался правозащитникам что боится заразиться в стенах СИЗО коронавирусом и беспокоится о том, как его арест переживает мать.
Ранее, как сообщал «Рамблер», адвокат Ивана Сафронова Иван Павлов рассказал, что в деле его подзащитного есть результаты двух экспертиз, которые якобы подтверждают секретность сведений, переданных иностранным спецслужбам. При этом юрист подчеркнул, что защита до сих пор не имеет возможности ознакомиться с выводами специалистов.
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Происшествия , Видео , Иван Павлов , Иван Сафронов , Роскосмос , СИЗО "Лефортово" , ФСИН
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