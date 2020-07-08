Советник Рогозина сделал заявление из СИЗО

Сафронов отметил, что в СИЗО к нему никто не применял насилие: его не били и не пытали. На ужин советника руководителя госкорпорации покормили рыбой с картофельным пюре. Подозреваемый в разглашении гостайны также подчеркнул, что ему доступна местная библиотека, а в камере стоит телевизор.

Из отрицательных моментов пребывания в заключении Сафронов выделил излишне жёсткий матрас на нарах, от которого наутро болела спина. Его также не устроил информационный вакуум: у него нет возможности узнать последние новости, поскольку у телевизора нет антенны, и он не работает. Еще Сафронов ждет передачки, особенно сока и сушек.

Советник главы Роскосмоса признался правозащитникам что боится заразиться в стенах СИЗО коронавирусом и беспокоится о том, как его арест переживает мать.