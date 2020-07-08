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Адвокат Ефремова вновь заявил о невиновности актёра 

RT на русском 1 час назад
Адвокат Ефремова вновь заявил о невиновности актёра
Фото: АГН «Москва»
Актёр Михаил Ефремов не признаёт вину по делу о ДТП в центре Москвы. Об этом RT заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.
«Я свою позицию пока раскрывать не собираюсь, это преждевременно. Это будет сделано в суде. Ефремов свою вину не признаёт. Я уже неоднократно говорил и для вас говорю, он в день ДТП не помнит, что случилось, как это всё было. За 20 дней, которые я работал, собрал достаточно доказательств доказывать иное, поэтому принял решение его убеждать, чтобы он отказался от признания вины», — заявил адвокат.
По его словам, если в суде будет понятно, что предоставленные доказательства недопустимы, то защита признает вину и принесёт свои извинения.
«Это его законное право, Ефремова. Он имеет право неоднократно признаваться, а также отказаться… Его признание или непризнание не противоречат УПК и УК», — добавил он.
Кроме того, Пашаев сообщил, что по его инициативе было сделано обращение Ефремова после ДТП.
6 июля МВД заявило о завершении расследования дела Ефремова. Актёру было предъявлено обвинение в окончательной редакции.
ДТП произошло вечером 8 июня, когда Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу в Москве и врезался в фургон.
В результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян.
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Происшествия , Общество , Михаил Ефремов , МВД , Москва
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