Двух депутатов арестовали после задержания Фургала

Кузнецов и Козлов, заподозренные в мошенничестве, арестованы на два месяца — до 8 сентября. Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае у шести членов партии ЛДПР, включая губернатора Сергея Фургала, прошли обыски.

О задержании Козлова и Кузнецова стало известно накануне. Их задержали в рамках уголовного дела Фургала.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в ночь 9 июля (по московскому времени). Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Фургал признать вину отказался.