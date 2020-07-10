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Двух российских депутатов арестовали после задержания губернатора Фургала 

Lenta.ru и ещё 82 3 часа назад
Двух депутатов арестовали после задержания Фургала
Фото: ТАСС
Депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов, ранее задержанные в рамках дела в отношении губернатора региона Сергея Фургала, арестованы по решению Центрального районного суда Хабаровска. Об этом в пятницу, 10 июля, со ссылкой на представителя суда сообщает РИА Новости.
Кузнецов и Козлов, заподозренные в мошенничестве, арестованы на два месяца — до 8 сентября. Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае у шести членов партии ЛДПР, включая губернатора Сергея Фургала, прошли обыски.
О задержании Козлова и Кузнецова стало известно накануне. Их задержали в рамках уголовного дела Фургала.
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в ночь 9 июля (по московскому времени). Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Фургал признать вину отказался.
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Происшествия , Законопроекты , Сергей Кузнецов , Дмитрий Козлов , Сергей Фургал , ЛДПР , РИА Новости , Хабаровский Край
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