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В СПЧ следят за делом Сафронова 

РИА Новости 8 июля 2020
В СПЧ следят за делом Сафронова
Фото: РИА Новости
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) следит за делом подозреваемого в госизмене Ивана Сафронова и выясняет условия его содержания в месте лишения свободы, сообщил глава Совета Валерий Фадеев.
" (Совет) следит… Сейчас мы принимаем меры, усилия к тому, чтобы узнать, как содержится Сафронов в месте лишения свободы, все ли в порядке. Я надеюсь, что в ближайшее время у нас такая информация будет", — сказал Фадеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Во вторник утром ФСБ задержала советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова по подозрению в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова по делу о госизмене до 6 сентября.
По словам адвоката задержанного, Ивана Павлова, Сафронов подозревается в связи с чешскими спецслужбами. При этом следствие, по словам Павлова, считает США конечными получателями секретных сведений от Сафронова.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание не связано.
Сафронов вину не признает.
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Происшествия , Дмитрий Песков , Иван Павлов , Иван Сафронов , Валерий Фадеев , ФСБ , Роскосмос , Совет по правам человека , НАТО , Ведомости , РИА Новости
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