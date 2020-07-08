Жительница Москвы сделала попытку спасись от мужа — домашнего тирана через окно, но упала. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».

Сергей Расходчиков и 49-летняя Нина, которая работает риелтором, поженились некоторое время назад. Женщина согласилась на это при условии, что тот бросит курить сигареты и употреблять алкогольные напитки. Сразу после окончания празднования свадьбы мужчина упрекнул жену в том, что оно было безалкогольным. Он избил ее, в том числе ногами лежащую, и махал перед ее горлом ножом.

В тот же день Нина ушла от Расходчикова и подала документы на развод. Некоторое время спустя они помирились и снова съехались. В ходе первой ссоры мужчина угрожал супруге и заставил ее пить уксус.