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Россиянка выпала из окна после угроз мужа о расправе 

Артём Кульша 1 час назад
Жительница Москвы сделала попытку спасись от мужа — домашнего тирана через окно, но упала. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
Известный актер выпал с 11-го этажа в Москве
Сергей Расходчиков и 49-летняя Нина, которая работает риелтором, поженились некоторое время назад. Женщина согласилась на это при условии, что тот бросит курить сигареты и употреблять алкогольные напитки. Сразу после окончания празднования свадьбы мужчина упрекнул жену в том, что оно было безалкогольным. Он избил ее, в том числе ногами лежащую, и махал перед ее горлом ножом.
В тот же день Нина ушла от Расходчикова и подала документы на развод. Некоторое время спустя они помирились и снова съехались. В ходе первой ссоры мужчина угрожал супруге и заставил ее пить уксус.
Женщина сделала попытку спасись от него по решетке окна и сорвалась с высоты двух этажей. В результате падения она получила перелом пятки и повредила позвоночник. Также врачи наложили ей пять швов на голове. Вскоре позвоночник Нины будет прооперирован. Правоохранительные органы инициировали проведение доследственной проверки по факту произошедшего.
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Происшествия , Видео , МВД , Москва
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