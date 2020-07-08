Учителя пострадали в результате инцидента с кварцевой лампой во время сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Санкт-Петербурге , а участники экзамена — нет. Об этом пострадавшие сами сообщили телеканалу НТВ.

Вчера, как сообщал «Рамблер», участники одного из сообществ в социальной сети «ВКонтакте» заявили, что во время сдачи ЕГЭ в школе №373 участники экзамена и учителя получили серьезные ожоги из-за кварцевой лампы, которую кто-то не выключил.

«Произошедшее подростки сравнивают с условиями на Чернобыльской АЭС, последствия аварии на которой, видимо, в школе не изучали», — отмечает НТВ.

Учителя, дежурившие вчера в коридоре школы №373 во время сдачи ЕГЭ, подтвердили каналу, что получили ожоги от кварцевой лампы, но опровергли, что их получили участники экзамена.

Они рассказали, что лампа стояла в коридоре, а не в аудитории, где проходил ЕГЭ. В результате нахождения рядом с нею в течение шести часов педагоги почувствовали недомогание и сильно загорели, но не обращались за медицинской помощью.