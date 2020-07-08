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Прокуратура направила в суд дело об избиении в аптеке историка Назарова 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Суд рассмотрит дело об избиении в аптеке академика РАН
Фото: РИА Новости
Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело об избиении 82-летнего старшего научного сотрудника Института всеобщей истории РАН Владислава Назарова в аптеке в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
"Хамовническая межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя столицы, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений). Дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы", — сказала она.
Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.
31 марта в аптеке на улице Плющиха мужчина 1954 года рождения в ходе конфликта ударил 82-летнего ученого, в результате он упал, ударившись затылком о витрину.
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Происшествия , Криминал , Владислав Назаров , Генпрокуратура РФ , РАН , Москва
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