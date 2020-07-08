Кто стоит за выбросом радиации над Европой

В конце прошлой недели иностранные СМИ сообщили о превышении концентрации радиоактивных изотопов на севере Европы. По версии журналистов и ряда экспертов, причина заключается в нештатной ситуации, связанной с каким-то атомным объектом в России. В США прямо обвинили Кремль в халатном отношении к новейшему ядерному вооружению, а в Москве обвинения по традиции отвергли. NEWS.ru разбирался в том, где может находиться наиболее вероятный источник загрязнения и насколько это опасно.

«Ужасные проекты»

Норвегии, Швеции и Небольшое превышение концентрации радиоактивного йода (131I) наблюдалось в Эстонии Финляндии . Норвежский Директорат по радиационной и ядерной безопасности сообщил, что 2-8 июля измерительные станции близ посёлка Сванвик и горы Виксёфьелль на севере Норвегии зафиксировали всплеск изотопной активности до 0,9 и 1,3 микробеккереля на кубический метр. Такая концентрация не опасна для здоровья человека и окружающей среды, однако рост показателей вызвал вопросы.

22 /23 June 2020, RN #IMS station SEP63 #Sweden🇸🇪 detected 3isotopes; Cs-134, Cs-137 & Ru-103 associated w/Nuclear fission @ higher [] than usual levels (but not harmful for human health). The possible source region in the 72h preceding detection is shown in orange on the map. pic.twitter.com/ZeGsJa21TN— Lassina Zerbo (@SinaZerbo) June 26, 2020 26 июня исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо написал в Twitter о повышенной концентрации йода, приложив карту. На ней было указано приблизительное место происхождения изотопа. Данное «пятно подозрений» затрагивало и РФ. Причём в пределах зоны, которую обозначил Зербо, находятся две российские АЭС — Кольская в Мурманской области и Ленинградская под Санкт-Петербургом

В Национальном институте здоровья и окружающей среды Нидерландов заявили, что радионуклиды перемещались с запада РФ в сторону Скандинавии. При этом в организации отметили, что на данный момент нельзя назвать конкретную страну происхождения. В аналогичном духе высказались в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). По словам его главы Рафаэля Гросси, обнаруженные концентрации низки и не представляют опасности.

Недавнее обнаружение слегка повышенных уровней радиоизотопов в Северной Европе, вероятно, связано с ядерным реактором, который работает или находится на техническом обслуживании, при котором могут произойти очень низкие выбросы радиоактивных веществ, — заявил руководитель МАГАТЭ.

Тем не менее в США воспользовались сообщениями СМИ, чтобы призвать Москву отказаться от разработки новейших видов стратегического ядерного вооружения. Спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в своем Twitter выразил надежду, что обнаруженный 131I не связан с испытанием ракет с ядерной силовой установкой.

Мы не раз предупреждали, что «Буревестник» (Skyfall по классификации НАТО. — NEWS.ru) и «Посейдон» — это ужасные проекты. Неважно, несёт она ответственность или нет за последний инцидент, это указывает на то, почему Россия должна отправить эти проекты под сукно. Большая трата денег впустую, — написал Биллингсли.

Также он напомнил, что указанные экспериментальные ракеты не подпадают под Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, действие которого истекает в 2021 году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в стране не было зафиксировано какого-либо радиационного происшествия, которое могло бы вызвать беспокойство.

Я лишь могу ещё раз повторить, что в России весьма совершенная система мониторинга, и каких-либо чрезвычайных ситуаций не фиксировалось, — сказал Песков.

В беседе с NEWS.ru представитель концерна «Росэнергоатом» (оператор российских АЭС, входит в структуру госкорпорации «Росатом» ) не стал говорить, были ли на их объектах нештатные ситуации, которые могли привести к превышению концентрации радиоактивного йода. При этом он обратил внимание на низкое отклонение 131I от естественного фона.

Не совсем понятно, почему возникла паника из-за этой темы. На наш взгляд, всё несколько раздуто, так как превышение допустимых значений микроскопическое. Реальную угрозу оно не представляет. Также хочется отметить, что помимо России источником могли служить ядерные объекты целого ряда стран: Швеции, Финляндии, Нидерландов. В России на северо-западе никаких внештатных ситуаций в июле на ядерных объектах не происходило. А если бы они произошли раньше, то их не зафиксировали бы тогда, когда зафиксировали. Через две недели обнаруженные изотопы уже распадаются, — заявили в пресс-службе.

Между АЭС и полигоном

Как рассказал NEWS.ru инженер-физик Андрей Ожаровский, проблема заключается не столько в уровне обнаруженных изотопов, сколько в том, какое количество было выброшено рядом с источником:

Проблема в том, что если сами превышения незначительны, то то, что на значительном расстоянии от источника выброса были показатели, которые можно зафиксировать, означает, что выброс был большой и опасность для жизни и здоровья людей непосредственно в точке выброса всё же имелась. До сих пор так и не стало понятно, что же произошло и откуда появился радиоактивный йод. По изотопному составу ясно, что это или работающий реактор или только что из него выгруженное ядерное топливо. Под подозрения попали ядерные станции. В первую очередь, наши, потому что — и я специально говорю аккуратно — возможно, по-другому шло распределение нуклидов, если бы «бабахнуло» в Финляндии или Швеции. Также, возможно, они бы признались в нештатной ситуации. Напомню, что Росатом до сих пор не признался в выбросе рутения-106 на комбинате «Маяк» в Челябинской области. Уже других версий не осталось. Однако теоретическая вероятность, что в этот раз это не мы, всё же остаётся.

Значительные атмосферные уровни радиоактивного изотопа рутения-106 (106Ru) были зафиксированы в нескольких европейских странах в 2017 году. Более высокие показатели обнаружили в России в Челябинской области станции мониторинга в районе села Аргаяш и посёлке Новогорном. МАГАТЭ тогда назвала вероятным источником происхождения «рутениевого следа» производственное объединение «Маяк» в городе Озёрске под Челябинском. К такому же выводу пришли учёные Института радиационной защиты и ядерной безопасности Франции. На «Маяке» версию отвергли, сославшись на замеры на своей территории. Несколько отечественных экспертов выдвинули гипотезу, что повышение содержания изотопа вызвал упавший спутник.

Ценность МАГАТЭ как организации несколько переоценена. Их почему-то считают ответственными за ядерную безопасность. У них есть мандат на борьбу за нераспространение ядерного оружия. При этом они, согласно уставу, должны пропагандировать мирное использование ядерной энергии. Поэтому они лезут в каждую дырочку. К ним и обратились за комментарием, когда зафиксировали выбросы, а МАГАТЭ, в свою очередь, сделала единственное, что могла — спросила у стран-членов организации. Естественно, все ответили: «Мы здесь ни при чём», — объясняет Андрей Ожаровский.

Эксперт также согласился со словами специального представителя президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалла Биллингсли, выразившего надежду, что превышение содержания изотопов не связано с испытанием оружия. Также он обратил внимание на зафиксированный на Западе выброс радиоактивного йода, отличного от I131.

Интересный момент — сначала, со 2 по 8 июня, небольшая концентрация другого реактивного изотопа — йода-133 — была зафиксирована над севером Норвегии. Не исключено, что этот выброс мог быть связан с военными делами. Так или иначе, иностранные эксперты с которыми я общаюсь, склоняются к тому, что эти два инцидента не связаны друг с другом, — говорит Ожаровский.

Он напомнил, что сейчас уже не надо доказывать испытания крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой (предположительно «Буревестника») под Северодвинском. Тогда власти пытались скрыть загрязнение, с которым, в первую очередь, столкнулись медики, в чьи руки попали пострадавшие во время военных экспериментов специалисты.

Нам не нужно, чтобы об этом напоминал американский сенатор, лучше, чтобы об этом говорил глава Росатома. Но он об этом не вспоминает. Неприятно вспоминать, видимо, — подчёркивает Ожаровский.

Речь идёт о взрыве, произошедшем 8 августа 2019 года в районе ракетного полигона ВМФ РФ «Нёнокса» рядом с одноимённым посёлком в Архангельской области. В ходе военных испытаний погибли пять человек. Двое скончались от травм в больнице и ещё четверо получили высокие дозы радиационного облучения. Предполагаемое крушение ракеты привело к повышению радиационного фона в Северодвинске. Власти региона только через месяц после катастрофы признали, что на берегу Белого моря находятся «потенциально опасные объекты».

Примечательно, что и сейчас, спустя несколько дней после сигналов о превышении концентрации радиоактивного йода на севере Европы, администрация Северодвинска предупредила жителей посёлка Нёнокса об эвакуации.

С 6:00 7 июля до 18:00 8 июля село Нёнокса попадает в опасную зону при проведении работ 1-м научным центром войсковой части 9 703. Об этом сообщает руководство [военного] ведомства, — говорится в сообщении.

Что подразумевается под «работами» на военном объекте, не говорится.

Для выяснения возможного источника происхождения обнаруженных над севером Европы радионуклидов собственное расследование провёл нидерландский институт RIVM. Согласно опубликованным материалам, радионуклиды были созданы человеком, их состав может указывать на повреждение топливного элемента на АЭС.

Расчёты RIVM указывают на то, что радионуклиды пришли со стороны западной России, но конкретное местоположение источника не может быть идентифицировано из-за ограниченного количества измерений.