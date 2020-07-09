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Москвич потерял телефон и лишился 3,5 миллионов рублей 

Мослента и ещё 3 4 часа назад
Москвич потерял телефон и лишился 3,5 миллионов рублей
Фото: РИА Новости
Житель Москвы потерял мобильный телефон и лишился своих накоплений. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что с 5 по 7 июля неизвестный получил доступ к утерянному телефону мужчины 1981 года рождения и за два дня похитил с его банковского счета 3,5 миллиона рублей.
Полиция устанавливает личность злоумышленника, а также то, каким способом ему удалось списать деньги. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
В июле сообщалось еще об одном крупном хищении в Москве. Неизвестный украл пуховики и куртки на 6,7 миллиона рублей со склада на востоке столицы. Заявление поступило от директора фирмы. По данным полиции, вор отжал заднюю стенку складского помещения и проник внутрь.
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Происшествия , Громкие уголовные дела , МВД , Москва
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