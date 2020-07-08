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Раскрыты подробности дела задержанного за госизмену советника главы «Роскосмоса» 

Lenta.ru 8 июля 2020
Раскрыты подробности дела советника главы «Роскосмоса»
Фото: РИА Новости
Об этом со ссылкой на адвокатов задержанного сообщает ТАСС.
По словам защитника, в ФСБ считают, что бывший журналист был завербован в 2012 году чешскими спецслужбами, а в 2017 году он выполнил их задание. Адвокат Сергей Малюкин отметил, что следователь на заседании показал судье предполагаемую переписку Сафронова с чешскими спецслужбами, однако защите переписку не показали. США упоминаются в материалах по аресту Сафронова как страна, получившая секретные сведения через чешские спецслужбы.
При этом адвокаты разошлись в оценке причастности журналистской деятельности Сафронова к уголовному делу. По словам адвоката Ивана Павлова, следствие ФСБ заявляет, что дело не касается его журналистской деятельности. Однако другой адвокат Евгений Смирнов сообщил, что дело связано именно с журналисткой работой Сафронова.
«Из позиции Сафронова следует, что касается именно ее», — сказал Смирнов.
Ранее 7 июля сообщалось, что следствие провело экспертизу, которая подтвердила факт разглашения гостайны.
«В материалах дела есть выводы экспертизы, подтвердившей выводы следствия о разглашении Сафроновым гостайны».
О задержании Сафронова возле собственного дома сотрудниками ФСБ стало известно 7 июля. В спецслужбе сообщили, что подозреваемый собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения, составляющие государственную тайну. В «Роскосмосе» подтвердили, что советник задержан по статье о госизмене, но отметили, что это не касается его текущей работы в госкорпорации.
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Происшествия , Громкие уголовные дела , Евгений Смирнов , ФСБ , Роскосмос , НАТО , ИТАР-ТАСС , США
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