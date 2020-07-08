Раскрыты подробности дела советника главы «Роскосмоса»

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Об этом со ссылкой на адвокатов задержанного сообщает ТАСС.

По словам защитника, в ФСБ считают, что бывший журналист был завербован в 2012 году чешскими спецслужбами, а в 2017 году он выполнил их задание. Адвокат Сергей Малюкин отметил, что следователь на заседании показал судье предполагаемую переписку Сафронова с чешскими спецслужбами, однако защите переписку не показали. США упоминаются в материалах по аресту Сафронова как страна, получившая секретные сведения через чешские спецслужбы.

При этом адвокаты разошлись в оценке причастности журналистской деятельности Сафронова к уголовному делу. По словам адвоката Ивана Павлова, следствие ФСБ заявляет, что дело не касается его журналистской деятельности. Однако другой адвокат Евгений Смирнов сообщил, что дело связано именно с журналисткой работой Сафронова.

«Из позиции Сафронова следует, что касается именно ее», — сказал Смирнов.

Ранее 7 июля сообщалось, что следствие провело экспертизу, которая подтвердила факт разглашения гостайны.

«В материалах дела есть выводы экспертизы, подтвердившей выводы следствия о разглашении Сафроновым гостайны».