Трагедия на Ивана Купалу: погибли дети

Следственный отдел города Рубцовска Алтайском крае , где 7 июля спасатели обнаружили тела двух утонувших детей, возбудили уголовное дело по факту утопления трех несовершеннолетних. Поиски третьего ребенка продолжаются, сообщается на сайте следственного управления СК РФ региона.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам") по факту утопления двух девочек 8 и 10 лет и 16-летнего мальчика в реке Алей в городе Рубцовске", — говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 7 июля четверо детей, находящихся под опекой, без присмотра взрослых купались в реке. "В какой-то момент две девочки и мальчик скрылись под водой. Тела двух детей обнаружены, а тело 8-летней девочки до сих пор не найдено", — уточняется в сообщении.