Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Смертельное фото: под Красноярском женщина сорвалась с обрыва при попытке сделать селфи 

ТК «Звезда» и ещё 6 1 час назад
Россиянка сорвалась с обрыва во время селфи
Фото: globallookpress.com
При очередном фотоснимке одна из них оступилась на крутом обрыве, с 50-метровой высоты полетела вниз и погибла.
Женщина разбилась насмерть, сорвавшись с 50-метрового обрыва, так как оступилась, пытаясь сделать селфи. Трагедия произошла в Курагинской районе Красноярского края на одной из смотровых площадок накануне, сообщает краевое агентство по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что несколько туристок поднялись на гору Ойха, которая располагается рядом с одноименной деревней, чтобы сделать фотографии для социальных сетей.
«Чтобы полюбоваться окрестными видами, они взобрались на горную смотровую площадку и решили запечатлеть себя на открывшихся с высокой горы красивых видах природы. При очередном фотоснимке одна из них оступилась на крутом обрыве, с 50-метровой высоты полетела вниз и погибла», — говорится в сообщении.
На место инцидента прибыли спасатели, найдя тело, они передали его полиции, передает РИА Новости.
Подобные инциденты с фотографиями фронтальной камерой случаются не редко. Ранее в Омске женщина перепутала смартфон и курок пистолета, и погибла, выстрелив себе в голову, хотя хотела сделать селфи.
ТК «Звезда»: последние новости
Радиоактивный вертолет из Германии задержали во Владивостоке Радиоактивный вертолет из Германии задержали во Владивостоке Девочка погибла от удара током в фонтане в Волгоградской области Девочка погибла от удара током в фонтане в Волгоградской области Суд арестовал Сафронова на два месяца Суд арестовал Сафронова на два месяца
Комментарии
Происшествия , РИА Новости , Красноярск , Красноярский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
Умер Сергей Заграевский
Умер Сергей Заграевский
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Цыгане с вилами и ножами напали на российскую семью
Цыгане с вилами и ножами напали на российскую семью
Видео
Отпуск в компании хаски под Рузой попал на видео
05:08
Отпуск в компании хаски под Рузой попал на видео
Общество
Опубликовано видео задержания террористов в Крыму
00:53
Опубликовано видео задержания террористов в Крыму
Происшествия
Учения вертолетов боевой авиации попали на видео
00:46
Учения вертолетов боевой авиации попали на видео
Армия
Дело о коррупции в Минобрнауки попало на видео
01:16
Дело о коррупции в Минобрнауки попало на видео
Общество
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
00:59
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
01:57
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
00:25
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
00:54
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
00:17
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
00:59
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение