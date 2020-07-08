Россиянка сорвалась с обрыва во время селфи

Все новости на карте

При очередном фотоснимке одна из них оступилась на крутом обрыве, с 50-метровой высоты полетела вниз и погибла.

Женщина разбилась насмерть, сорвавшись с 50-метрового обрыва, так как оступилась, пытаясь сделать селфи. Трагедия произошла в Курагинской районе Красноярского края на одной из смотровых площадок накануне, сообщает краевое агентство по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что несколько туристок поднялись на гору Ойха, которая располагается рядом с одноименной деревней, чтобы сделать фотографии для социальных сетей.

«Чтобы полюбоваться окрестными видами, они взобрались на горную смотровую площадку и решили запечатлеть себя на открывшихся с высокой горы красивых видах природы. При очередном фотоснимке одна из них оступилась на крутом обрыве, с 50-метровой высоты полетела вниз и погибла», — говорится в сообщении.

На место инцидента прибыли спасатели, найдя тело, они передали его полиции, передает РИА Новости.

Подобные инциденты с фотографиями фронтальной камерой случаются не редко. Ранее в Омске женщина перепутала смартфон и курок пистолета, и погибла, выстрелив себе в голову, хотя хотела сделать селфи.