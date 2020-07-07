Собчак задержала полиция

Столичные полицейские задержали телеведущую Ксению Собчак , сообщает Telegram-канал РБК.

Правоохранители увели телезвезду под руки после того, как она появилась на Лубянке в футболке с надписью «Свободу Ивану Сафронову ».

На опубликованном видео с места событий запечатлено, как Собчак уходит в сопровождении нескольких полицейских. Судя по словам журналистки, ее задержали за публичные высказывания.

«Какие публичные? Мы снимаем как журналисты», — пытается объяснить Собчак полицейскому, но ее все равно уводят.