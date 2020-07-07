Собчак задержала полиция

Столичные полицейские задержали телеведущую Ксению Собчак, сообщает Telegram-канал РБК.
Правоохранители увели телезвезду под руки после того, как она появилась на Лубянке в футболке с надписью «Свободу Ивану Сафронову».
На опубликованном видео с места событий запечатлено, как Собчак уходит в сопровождении нескольких полицейских. Судя по словам журналистки, ее задержали за публичные высказывания.
«Какие публичные? Мы снимаем как журналисты», — пытается объяснить Собчак полицейскому, но ее все равно уводят.
Как сообщал «Рамблер», у здания ФСБ на Лубянке в Москве были задержаны 20 человек, которые приняли участие в серии одиночных пикетов в поддержку помощника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Его обвиняют в госизмене. Примечательно, что Сафронова, работавшего последние 10 лет в качестве журналиста, поддержало большинство представителей СМИ. В Лефортовском суде, где ему избирали меру пресечения, были слышны возгласы от бывших коллег: «Держись!».