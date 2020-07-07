Генерал-майор ФСБ объяснил дело Сафронова

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Генерал-майор ФСБ объяснил, как Сафронов мог разгласить гостайну 

Говорит Москва 40 минут назад
Генерал-майор ФСБ объяснил, как Сафронов мог разгласить гостайну. Сегодня Рогозин опроверг работу экс-журналиста «Коммерсанта» с закрытой информацией.
Экс-глава пресс-службы ФСБ генерал Александр Михайлов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, что глава «Роскосмоса» мог не располагать информацией о доступе своего советника к секретным материалам.
«Это не факт [что Иван Сафронов не имел доступа к секретным сведениям — прим. ГМ]. Рогозин должен понимать, что есть такое понятие, как фактическая осведомлённость и формальная. Доступ к секретам, составляющим государственную тайну, носит исключительно формальный характер: человека проверили, дали ему допуск, но это не значит, что он каждый день будет работать со сведениями, содержащими государственную тайну. Он может за всю свою жизнь ни разу к ним не прикоснуться».
Михайлов предположил, что некоторые недобросовестные сотрудники, действительно имеющие доступ к государственной тайне, могут разгласить её своим коллегам.
«Я служил в органах госбезопасности и хочу вам сказать, что мы все практически, подавляющее число, имели такого рода допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, но многие даже к этому не прикасались. Доступ нужен был только для того, чтобы человек, который работает в системе, не разглашал сведения, которые стали ему известны по роду службы. По роду службы — это не значит, что ему именно поступал документ, информация, но он же вращается в кругу своих сотрудников, своих коллег, где часто бывают, что обсуждаются эти вопросы. Следовательно, возникает фактическая осведомлённость. Формальная осведомлённость — это наличие бумажки, а фактическая осведомлённость — это получение информации в своём кругу, и это самое опасное. У нас сейчас болтунов такое количество, друг перед другом ещё начинают выпендриваться, рассказывать друг другу сведения, о которых он вообще должен молчать и язык себе откусить».
По данным следствия, Сафронов собирал и передавал НАТО секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и обороне и безопасности России. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее он работал в газетах «Ведомости» и «Коммерсантъ».
Должность советника Дмитрия Рогозина он занял около двух месяцев назад. Сафронов занимался выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в неё предприятий, а также курировал некоторые спецпрограммы.
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Комментарии 3
Происшествия , Видео , Дмитрий Рогозин , Александр Михайлов , Иван Сафронов , ФСБ , Роскосмос , НАТО , Ведомости , Радиостанция "Говорит Москва"
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