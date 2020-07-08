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«Известия» узнали возможный мотив советника главы Роскосмоса 

Ura.Ru 42 минуты назад
Назван возможный мотив советника главы Роскосмоса
Фото: © URA.RU
По одной из версий, советник главы Роскосмоса, бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов мог пойти на сотрудничество с иностранными спецслужбами из-за обиды за смерть своего отца. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Видимо, Иван не простил государство, которое считал виновным в смерти отца, и это могло подтолкнуть его завербоваться», — приводит издание слова собеседника, имя которого не называется.
При этом источник газеты добавил, что прием журналиста на работу в Роскосмос «укладывался в проходящую тогда разработку этого дела». Официальных подтверждений этому нет.
Иван Сафронов-старший, как напоминает издание, работал с конца 1990-х в «Коммерсанте», где занимался военной тематикой. Мужчина погиб в 2007 году при странных обстоятельствах. Он упал из окна лестничной площадки в подъезде своего дома. Следствие решило, что смерть не носит криминальный характер, однако близкие и друзья журналиста этой версии не поверили и связали трагедию с его профессиональной деятельностью. Незадолго до гибели, как отмечается, Сафронов готовил статью о «тайной схеме поставок российской военной техники на Ближний Восток через Белоруссию».
Ивана Сафронова-младшего задержали 7 июля по подозрению в госизмене. Вечером того же дня суд арестовал журналиста на два месяца. Обвинение ему планируют предъявить в понедельник. По словам адвоката журналиста Ивана Павлова, следствие считает, что тот передавал секретную информацию чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США. Сам Иван свою вину отрицает и говорит, что уголовное преследование связано с его профессиональной деятельностью.
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Происшествия , Законопроекты , Космодром "Восточный" , Иван Сафронов , Роскосмос , Ведомости , газета "Известия"
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