Рогозин прокомментировал задержание своего советника 

Советник генерального директора российской государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина Иван Сафронов не имел доступа к закрытой информации. Об этом сам Рогозин сообщил ТАСС.
30-летний Сафронов, как сообщал «Рамблер», работал журналистом в 2010-2020 годах, а в мае был назначен советником руководителя «Роскосмоса».
Сегодня он был задержан в Москве по подозрению в работе на специальные службы одной из стран НАТО. Сафронову было предъявлено обвинение в государственной измене.
«Доступа к закрытой информации (Сафронов. — Прим. ред.) не имел», — рассказал Рогозин.
Он добавил, что Сафронов был приглашен в «Роскосмос» для освещения деятельности корпорации, потому что его личная порядочность и высокий профессионализм казались несомненными.
Ранее в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что задержание Сафронова не касается его текущей работы в корпорации, а пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что оно не связано с журналистской деятельностью Сафронова.