Рогозин прокомментировал задержание своего советника 

30-летний Сафронов, как сообщал «Рамблер», работал журналистом в 2010-2020 годах, а в мае был назначен советником руководителя «Роскосмоса».

Сегодня он был задержан в Москве по подозрению в работе на специальные службы одной из стран НАТО . Сафронову было предъявлено обвинение в государственной измене.

«Доступа к закрытой информации (Сафронов. — Прим. ред.) не имел», — рассказал Рогозин.

Он добавил, что Сафронов был приглашен в «Роскосмос» для освещения деятельности корпорации, потому что его личная порядочность и высокий профессионализм казались несомненными.