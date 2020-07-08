Как писал «Рамблер», 7 июля стало известно о задержании советника главы «Роскосмоса» по информационной политике Ивана Сафронова по делу о госизмене. В ФСБ считают, что он передавал спецслужбе одной из стран НАТО данные, составляющие государственную тайну. Вину Сафронов отрицает.

Сафронов стал стал советником главы «Роскосмоса» в мае. До этого он работал в «Коммерсанте» (в том числе представлял газету в президентском пуле) и «Ведомостях», писал о космической промышленности, оборонно-промышленном комплексе и военном сотрудничестве. В Роскосмосе, по словам главы корпорации Дмитрия Рогозина, Сафронов не имел доступа к закрытой информации.

Адвокаты Сафронова заявили РИА Новости, что их подзащитного подозревают в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.

Во время очередного брифинга Пескова спросили, мог ли журналист президентского пула услышать в администрации главы государства нечто «чувствительное» и передать это чужим спецслужбам.

«Если он завербован спецслужбами НАТО, то такое исключать нельзя, конечно», — сказал представитель Кремля.

В ответ на вопрос о том, почему в ФСБ не оградили Рогозина, носителя секретной информации, от контактов с Сафроновым, Песков заявил, что у российской спецслужбы свои методы работы.