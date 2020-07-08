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Глава МВД Чехии отказался комментировать информацию о деле Сафронова 

ТАСС и ещё 30 27 минут назад
Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса, бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Иван Сафронов передавал сведения спецслужбам республики. Об этом проинформировало во вторник сетевое издание Denik N.
"Без комментария", — приводит оно слова политика.
Адвокат советника главы Роскосмоса Иван Павлов ранее в тот же день сообщил ТАСС, что в материалах дела его подзащитного упоминаются США как страна, получившая секретные сведения через чешские спецслужбы.
Сафронов был задержан во вторник утром при выходе из дома сотрудниками ФСБ. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, он подозревается в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО. Как заявил позднее журналистам адвокат Евгений Смирнов, ФСБ подозревает Сафронова в передаче спецслужбам Чехии информации о поставках оружия из РФ на Ближний Восток и в Африку.
ФСБ возбудила в отношении советника главы Роскосмоса уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Лефортовский суд Москвы отправил его под арест до 6 сентября. Ему грозит до 20 лет колонии.
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Комментарии 11
Происшествия , Видео , Криминал , Громкие уголовные дела , Ян Гамачек , Иван Павлов , Иван Сафронов , Евгений Смирнов , ФСБ , Роскосмос , МВД , НАТО , Ведомости , ИТАР-ТАСС
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