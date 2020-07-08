"Без комментария", — приводит оно слова политика.

Адвокат советника главы Роскосмоса Иван Павлов ранее в тот же день сообщил ТАСС, что в материалах дела его подзащитного упоминаются США как страна, получившая секретные сведения через чешские спецслужбы.

Сафронов был задержан во вторник утром при выходе из дома сотрудниками ФСБ . Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, он подозревается в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО . Как заявил позднее журналистам адвокат Евгений Смирнов , ФСБ подозревает Сафронова в передаче спецслужбам Чехии информации о поставках оружия из РФ на Ближний Восток и в Африку.

ФСБ возбудила в отношении советника главы Роскосмоса уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Лефортовский суд Москвы отправил его под арест до 6 сентября. Ему грозит до 20 лет колонии.