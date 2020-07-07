Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео 

В одноэтажном здании на юго-западе Москвы произошел пожар: во 2-м Сетуньском проезде горит склад каскадеров «Парка киноприключений». Дым от пожара можно наблюдать недалеко от Бережковской набережной. Очевидцы сообщают, что слышали хлопки, вероятней всего, там взрывались баллоны с кислородом.

По некоторым сведениям, возгорание распространилось на площадь в 750 квадратных метров. Сейчас на месте происшествия работают 20 пожарных расчетов. На опубликованных Telegram-каналом «Московские новости» кадрах видно, как горящий ангар и близстоящие автомобили заливают водой. Причину возникновения возгорания предстоит установить экспертам.