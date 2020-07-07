Дело о госизмене: задержан советник Рогозина

Советник главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, известный журналист Иван Сафронов задержан в Москве по обвинению в госизмене. Свой пост он занял всего два месяца назад, уйдя из «Ведомостей», а ранее — из «Коммерсанта». Как пояснили в ФСБ, Сафронов работал на одну из спецслужб НАТО.

В Москве задержан советник по информационной политике главы Роскосмоса Иван Сафронов, назначенный на этот пост всего два месяца назад. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе госкорпорации Роскосмос.

«Сегодня следственными органами было проведено задержание Советника генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Сафронова И. И.», — сообщили в госкорпорации.

Сафронову предъявлено обвинение по статье 275 УК России — «Госизмена». На данный момент проводятся следственные мероприятия. Госкорпорация Роскосмос оказывает содействие следственным органам.

«Задержание Сафронова И. И. не касается текущей работы в Госкорпорации «Роскосмос», — уточнили в госкорпорации.

Получить комментарий у Сафронова «Газете.Ru» не удалось, его телефон включен, но не отвечает.

Изначально о задержании Сафронова сообщил Telegram-канал Life Shot. Опубликовано видео, на котором люди в штатском держат советника под руки рядом с микроавтобусом цвета металлик. Тогда же появилась информация, что советника могли задержать по статье «Государственная измена».

Бывший журналист издательского дома «Коммерсантъ» и «Ведомостей» Иван Сафронов был назначен советником по информационной политике гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина в апреле.

«Приказ подписан, Сафронов приступил к выполнению служебных обязанностей советника Рогозина», — рассказал тогда ТАСС источник в Роскосмосе.

Он уточнил, что новый советник главы Роскосмоса «будет заниматься выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий, также ему доверено кураторство ряда спецпрограмм Роскосмоса». Позже в Роскосмосе подтвердили эту информацию.

«Ваня много лет занимается космической тематикой, это журналист, который работал в пуле у Дмитрия Рогозина со времен его вице-премьерства, знающий проблемы отрасли. Назначение его советником главы Роскосмоса — это с позиции госкорпорации был отличный ход с точки зрения антикризисного PR, — рассказала «Газете.Ru» работавшая с ним долгое время в «космическом пуле» журналист Екатерина Згировская. — Иван — это такая «отрезвляющая голова» для Дмитрия Олеговича — понимающая, где что негативное может вылезти, а играя на стороне Роскосмоса, он мог бы помочь им заблаговременно продумывать, как «с красивым лицом» выйти из потенциальных кризисных информационных историй».

Иван Сафронов долгое время вел в «Коммерсанте» тему ВПК и космоса, в начале мая 2019 года он был уволен из издания из-за статьи о возможном уходе Валентины Матвиенко из Совета Федерации . Тогда же в знак солидарности газету покинули еще ряд сотрудников. После ухода из «Коммерсанта» Сафронов поработал в «Ведомостях», откуда ушел в весной 2020 года.

«Ваня искренне хотел, чтобы даже у Рогозина получилось. Ваня не только прекрасный журналист, но и удивительно порядочный, добрый, красивый человек, что было видно, в частности, в том, как он уходил из «Коммерсанта», в том, как он приходил и покидал «Ведомости». Предъявления Ивану обвинений — подлость, низость системы, которая не готова быть прозрачной даже по отношению к дружелюбному, внимательному и неравнодушному взгляду», — написал в Facebook медиаменеджер Демьян Кудрявцев.

Задержание может быть связано с прежней журналистской работой Сафронова и публикациями на военную тему, в Роскосмосе допуска к гостайне он не имел, отметил информированный источник «Интерфакса».

Обсуждается версия, что задержание Сафронова могло быть связано с его прошлой журналистской деятельностью, в частности, в газете «Коммерсант». В июне 2019 года сообщалось, что газету хотят привлечь к административной ответственности за разглашение сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну.

Возможно, речь шла о статье о контракте на поставку Египту российских истребителей Су-35, которая исчезла позднее с сайта издания.

На исчезновение заметки обратил внимание Forbes. В материале со ссылкой на двоих неназванных «топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности» сообщалось, что Россия и Египет подписали контракт на поставку нескольких десятков российских истребителей. Статья была опубликована в номере газеты от 18 марта. После выхода публикации госсекретарь США Майк Помпео угрожал Египту санкциями в случае покупки российских самолетов.