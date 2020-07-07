Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина 

ФСБ обнародовало видеозапись задержания советника генерального директора «Роскосмоса». Сегодня утром сотрудники спецслужбы задержали Ивана Сафронова по подозрению в государственной измене.
Бывший журналист «Коммерсанта» подозревается в сборе и передаче данных о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России представителям спецслужб одной из стран НАТО. При этом в пресс-службе госкорпорации, в которой Сафронов работал с мая месяца, подчеркнули, что уголовное дело не связано с его нынешней работой.