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Погоня дворника с газонокосилкой за мужчиной попала на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Костроме очевидцы сняли погоню дворника с газонокосилкой за местным жителем, которого возмутил сильный шум устройства. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Подъем».
На кадрах видно, как в ходе уличной ссоры работник коммунальной службы с включенной машиной для скашивания травы подходит к мужчине и, видимо, в качестве весомого аргумента начинает размахивать ей перед возмущенным жителем. После чего дворник начинает преследовать своего оппонента.
По некоторым сведениям, конфликт между коммунальщиком и мужчиной мог возникнуть из-за того, что тот начал косить придомовую траву в неположенное для таких работ время — в 7.30 утра. Инцидентом сейчас занимаются сотрудники МВД.
Происшествия , Видео , МВД , Кострома
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