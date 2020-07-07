Погоня дворника с газонокосилкой за мужчиной попала на видео 

Костроме очевидцы сняли погоню дворника с газонокосилкой за местным жителем, которого возмутил сильный шум устройства. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно, как в ходе уличной ссоры работник коммунальной службы с включенной машиной для скашивания травы подходит к мужчине и, видимо, в качестве весомого аргумента начинает размахивать ей перед возмущенным жителем. После чего дворник начинает преследовать своего оппонента.