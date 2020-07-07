В центре Москвы открыли стрельбу

Все новости на карте

В центре Москвы неизвестный обстрелял из пневматического пистолета мужчину, полиция начала проверку по факту произошедшего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

В ОМВД по району Замоскворечье поступило сообщение об обстреле мужчины из пневматического оружия 6 июля.

Инцидент произошел возле дома 13 на Новокузнецкой улице. Неизвестный сделал четыре выстрела, два из которых попали в мужчину.

«В ходе проведения предварительной проверки было установлено, что примерно в 09:15, сидя на лавочке по указанному адресу, мужчина услышал звук, похожий на выстрел и почувствовал резкую боль в ноге и руке», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что пострадавший позвонил в службу «112» и сообщил о случившемся, после чего его направили в медучреждение.