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В центре Москвы неизвестный обстрелял мужчину 

Газета.Ru 24 минуты назад
В центре Москвы открыли стрельбу
Фото: РИА Новости
В центре Москвы неизвестный обстрелял из пневматического пистолета мужчину, полиция начала проверку по факту произошедшего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.
В ОМВД по району Замоскворечье поступило сообщение об обстреле мужчины из пневматического оружия 6 июля.
Инцидент произошел возле дома 13 на Новокузнецкой улице. Неизвестный сделал четыре выстрела, два из которых попали в мужчину.
«В ходе проведения предварительной проверки было установлено, что примерно в 09:15, сидя на лавочке по указанному адресу, мужчина услышал звук, похожий на выстрел и почувствовал резкую боль в ноге и руке», — рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что пострадавший позвонил в службу «112» и сообщил о случившемся, после чего его направили в медучреждение.
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Происшествия , Москва
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