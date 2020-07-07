В центре Москвы открыли стрельбу

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России Неизвестный обстрелял сидевшего на лавочке мужчину из пневматического пистолета. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД пишет ТАСС.

По данным ведомства, инцидент произошел 6 июня возле дома №13 на Новокузнецкой улице. Неизвестный сделал четыре выстрела.

«Установлено, что примерно в 09:15, сидя на лавочке по указанному адресу, мужчина услышал звук, похожий на выстрел и почувствовал резкую боль в ноге и руке», — пояснили в полиции.

По данным пресс-службы, пострадавший позвонил в службу «112», сообщил о случившемся и был направлен в медицинское учреждение.

«Рамблер» писал, что ранее неизвестный открыл стрельбу в одном из домов столицы. В результате была ранена женщина.