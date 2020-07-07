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Неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы 

Алиса Селезнёва 25 минут назад
В центре Москвы открыли стрельбу
Фото: РИА Новости
Неизвестный обстрелял сидевшего на лавочке мужчину из пневматического пистолета. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России пишет ТАСС.
По данным ведомства, инцидент произошел 6 июня возле дома №13 на Новокузнецкой улице. Неизвестный сделал четыре выстрела.
«Установлено, что примерно в 09:15, сидя на лавочке по указанному адресу, мужчина услышал звук, похожий на выстрел и почувствовал резкую боль в ноге и руке», — пояснили в полиции.
По данным пресс-службы, пострадавший позвонил в службу «112», сообщил о случившемся и был направлен в медицинское учреждение.
«Рамблер» писал, что ранее неизвестный открыл стрельбу в одном из домов столицы. В результате была ранена женщина.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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