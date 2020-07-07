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В Роскосмосе прокомментировали задержание Ивана Сафронова 

ТК «Звезда» и ещё 69 1 час назад
Роскосмос прокомментировал задержание советника Рогозина
Фото: РИА Новости
В Роскосмосе прокомментировали задержание следственными органами советника главы корпорации Дмитрия Рогозина Ивана Сафронова.
«Госкорпорация Роскосмос оказывает всяческое содействие следственным органам. Задержание Сафронова не касается текущей работы в госкорпорации Роскосмос», — отметили в компании.
Сафронов был задержан сегодня, 7 июля, в Москве. Ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Ведется следствие.
На должность советника главы Роскосмоса Сафронова назначили в мае 2020 года. До этого он работал в газетах «Коммерсант» и «Ведомости».
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Происшествия , Другое , Дмитрий Рогозин , Иван Сафронов , Роскосмос , Ведомости
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