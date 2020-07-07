Роскосмос прокомментировал задержание советника Рогозина

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«Госкорпорация Роскосмос оказывает всяческое содействие следственным органам. Задержание Сафронова не касается текущей работы в госкорпорации Роскосмос», — отметили в компании.

Сафронов был задержан сегодня, 7 июля, в Москве. Ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Ведется следствие.

На должность советника главы Роскосмоса Сафронова назначили в мае 2020 года. До этого он работал в газетах «Коммерсант» и «Ведомости».