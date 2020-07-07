Выживший после падения с 9-го этажа мужчина попал на видео 

Во Владивостоке мужчина чудом выжил после падения с 9-го этажа. В ночь на 7 июля из окна многоэтажного жилого дома, расположенного на улице Некрасовская, выпал мужчина. Упавший получил серьезные травмы, но остался жив. Ему срочно вызвали скорую помощь.

Очевидцы трагедии сняли на видео приезд медиков и транспортировку мужчины в автомобиль скорой. Уточняется, что его госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии клинической больницы № 2. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.