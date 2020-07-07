Полицейские избили подростка на допросе

Сотрудники полиции из Улан-Удэ применили насилие к несовершеннолетнему задержанному и стали фигурантами уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по Бурятии.
По версии следствия, 4 июля трое сотрудников отделения уголовного розыска отдела полиции №2 управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Улан-Удэ задержали 17-летнего подростка по подозрению в совершении краж.
Они доставили подростка в отдел, завели в служебный кабинет и применили к нему недозволенные методы дознания, а именно насилие, причинив молодому человеку телесные повреждения.
Следственный отдел СК по Октябрьскому району Улан-Удэ возбудил уголовные дела в отношении полицейских и предъявил им обвинение. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемым и проводится комплекс следственных действий и процессуальных мероприятий.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», бывший инспектор Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) из Татарстана Радик Бадретдинов был задержан за изнасилование несовершеннолетней девушки.