Полицейские избили подростка на допросе

Сотрудники полиции из Улан-Удэ применили насилие к несовершеннолетнему задержанному и стали фигурантами уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по Бурятии.

По версии следствия, 4 июля трое сотрудников отделения уголовного розыска отдела полиции №2 управления Министерства внутренних дел ( МВД ) России по Улан-Удэ задержали 17-летнего подростка по подозрению в совершении краж.

Они доставили подростка в отдел, завели в служебный кабинет и применили к нему недозволенные методы дознания, а именно насилие, причинив молодому человеку телесные повреждения.

Следственный отдел СК по Октябрьскому району Улан-Удэ возбудил уголовные дела в отношении полицейских и предъявил им обвинение. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемым и проводится комплекс следственных действий и процессуальных мероприятий.