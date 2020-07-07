Появилось видео с пьяной учительницей из Хакасии 

Республике Хакасия в городе Саяногорск сотрудниками полиции был остановлен автомобиль, на который поступили жалобы в дежурную часть. За рулем машины оказалась пьяная школьная учительница, которая переусердствовала с отдыхом на каникулах. Женщина в неадекватном состоянии объясняла полицейским, кто они есть на самом деле: "Я учу детей! Дебилов, таких, как ты!"

На женщину был составлен протокол об административном правонарушении. От медицинского освидетельствования учительница отказалась. Теперь должна последовать реакция со стороны руководства школы и родителей учеников. Кроме этого женщине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на 1.5-2 года.