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Появилось видео с пьяной учительницей из Хакасии 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Республике Хакасия в городе Саяногорск сотрудниками полиции был остановлен автомобиль, на который поступили жалобы в дежурную часть. За рулем машины оказалась пьяная школьная учительница, которая переусердствовала с отдыхом на каникулах. Женщина в неадекватном состоянии объясняла полицейским, кто они есть на самом деле: "Я учу детей! Дебилов, таких, как ты!"
На женщину был составлен протокол об административном правонарушении. От медицинского освидетельствования учительница отказалась. Теперь должна последовать реакция со стороны руководства школы и родителей учеников. Кроме этого женщине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на 1.5-2 года.
Происшествия , Видео , Республика Хакасия , Саяногорск
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