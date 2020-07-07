В Белгороде сотрудники полиции спасли маленького ребенка из запертой припаркованной машины. Маленькую девочку в 40-градусную жару в автомобиле запер отец, а сам ушел со старшим сыном в магазин. Ребенка заметили прохожие и сразу вызвали полицию. Полицейские, недолго думая, выбили в машине стекла, чтобы спасти девочку. Звук сигнализации встревожил отца и тот вернулся к своему автомобилю. Теперь против мужчины может быть возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности". Наказанием может быть штраф, исправительные работы или заключение под стражу на срок до 1 года. Девочку осмотрели медики, с ней все в порядке.
Опубликовано видео спасения ребенка из машины
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