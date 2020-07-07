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Американка признала себя виновной в незаконном хранении секретных данных АНБ 

ТАСС 3 часа назад
Американка призналась в хранении данных АНБ
Фото: Reuters
Американка признала себя виновной в незаконном хранении секретных разведданных Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Об этом сообщило в понедельник Министерство юстиции Соединенных Штатов.
По информации Минюста, 47-летняя Элизабет Ширли в понедельник предстала перед судом по северному округу штата Западная Вирджиния. Она признала себя виновной по двум пунктам обвинения — в "преднамеренном хранении информации, касающейся национальной обороны", а также "международном хищении детей одним из родителей". Американские власти отмечают, что Ширли, проходя военную службу в ВВС США, впервые получила доступ к секретным данным в 1994 году. Впоследствии перейдя на службу в запасе в ВВС, а затем в ВМС США, она также неоднократно получала доступ к такого рода документам, в том числе работая в сотрудничестве с АНБ.
Сторона обвинения утверждает, что в июле 2019 года Ширли вместе с шестилетней дочерью уехала в Мексику, откуда намеревалась переселиться "в страну, из которой она не будет экстрадирована в Соединенные Штаты". При себе женщина в нарушение законодательства имела документ, помеченный грифом "совершенно секретно" и содержащий информацию, касающуюся национальной безопасности США.
По данным Минюста, в августе того же года Ширли и ее дочь были задержаны в отеле в Мехико по запросу американских властей. Женщине грозит до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере до $250 тыс. по обвинению в хранении секретной информации, а также до трех лет заключения и штраф в размере до $250 тыс. за незаконный вывоз ребенка.
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Происшествия , Криминал , АНБ , США
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