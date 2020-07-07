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Адвокат Ефремова предрек «деревню потерпевших» по делу о смертельной аварии 

Lenta.ru и ещё 4 52 минуты назад
Адвокат Ефремова предрек «деревню потерпевших»
Фото: АГН «Москва»
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы артиста Михаила Ефремова, высказался об увеличении числа потерпевших по делу о смертельной аварии в центре Москвы. Защитник в разговоре с «Собеседником» предрек «деревню потерпевших», которые будут претендовать на деньги актера.
«Скоро жители всей деревни будут претендовать на признание их потерпевшими в этом деле. Да и не только той деревни, в которой жил погибший, но и соседней. Эта семья думает, что чем больше будет потерпевших, тем больше они денег получат», — заявил Пашаев.
Адвокат также раскритиковал действия семьи погибшего в ДТП с Ефремовым водителя Сергея Захарова: «Эта семья сейчас ходит по ток-шоу и зарабатывает деньги. Складывается впечатление, что они давно об этом мечтали. Ефремов же не знает, что творят эти потерпевшие. Он реально думает, что им очень больно, у них трагедия».
Пашаев рассказал о состоянии Ефремова, заявив, что тот чувствует себя плохо, все время «подавленный и расстроенный» и «до сих пор переживает», однако отказывается от услуг врачей.
Ранее в июле стало известно, что Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП в центре Москвы. Авария произошла 8 июня, машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.
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Происшествия , Шоу-бизнес , Громкие уголовные дела , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Москва
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