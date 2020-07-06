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Москвичи пожаловались на оккупировавших многоквартирный дом наркокурьеров 

Lenta.ru 1 час назад
Москвичи пожаловались на оккупировавших дом наркокурьеров
Фото: РИА Новости
Одна из московских многоэтажек практически превратилась в гигантский наркопритон: подъезды здания, насчитывающего почти 500 квартир, оккупировали так называемые закладчики — преступники, оставляющие наркотики для клиентов в укромных местах. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как рассказали корреспонденту телеканала жильцы, наркокурьеры выламывают двери подъездов, устраивают погромы в местах общего пользования. Они превратили многоквартирный дом, в котором 12 подъездов, в базу сбыта запрещенных веществ. Проникать в здание им легко — в нем живут сотни человек, поэтому на незнакомцев никто не обращает внимания.
Преступники прячут наркотики в горшках с цветами, кабельных коробках и даже в трубах. Москвичи уже устали делать в подъездах ремонт и убирать шприцы. Кроме того, они жалуются, что наркокурьеры активно вовлекают в свой бизнес проживающих в доме школьников. Люди меняют входные замки, пишут заявления в полицию, но пока это не помогает в борьбе с распространителями запрещенных веществ.
Ранее в июле оперативники ФСБ задержали курьеров с 55 килограммами синтетических наркотиков. Они оказались участниками крупной сети межрегиональных каналов поставок запрещенных веществ. В тайниках их автомобилей оперативники обнаружили 45 килограммов амфетамина и 10 килограммов МДМА. Груз предназначался для 12 регионов России: от Москвы до Краснодарского края.
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Происшествия , ФСБ
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