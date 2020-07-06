Неизвестные установили виселицу в одном из подъездов Москвы 

Житель одного из подъездов по адресу: Ленинградский проспект, 77, корпус 3 в Москве пожаловался на установку виселицы на площадке рядом с одной из квартир.

Конструкция представляет собой деревянную балку с небольшим крестом на перекладине. Мужчина пояснил, что полиция отказалась приезжать на место происшествия.

Друзья, а нормально жить с такими соседями? — задался вопросом возмущённый москвич.

В Сети предположили, что так «развлекаются» коллекторы, которые хотят получить денежные средства от жильцов многоэтажки. Другие комментаторы предложили использовать виселицу, как турник или качели.

Как пишет «Московский комсомолец», жильцы дома могут получить штрафы за порчу общедомового имущества, а также за нарушение правил пожарной безопасности, даже если никто из них не устанавливал эту конструкцию.

NEWS.ru писал, что с 1 июля в силу вступило правило, по которому банки обязаны передавать в федеральный реестр сведения о коллекторах, которые работают с должниками. В реестр нужно внести не только название организации, но и номер, а также дату заключения договора, по которому коллекторы будут взыскивать долг.