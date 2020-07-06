Ефремову предъявили окончательное обвинение

Следователи предъявили Михаилу Ефремову , устроившему смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве , обвинение в окончательной редакции, заявил ТАСС адвокат артиста Эльман Пашаев. Юрист заявил, что «всё идёт по плану».

Преступление, в котором обвиняется Ефремов, в результате было квалифицировано по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Правоохранители полагают, что актер, будучи в состоянии опьянения, нарушил правила дорожного движения, вследствие чего по неосторожности спровоцировал смерть человека. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

«Сегодня ему (Ефремову) предъявили обвинение в окончательной редакции, все идет по плану. Скоро будет суд», — цитирует ТАСС слова адвоката Эльмана Пашаева.

При этом журналисты отметили, что согласно информации, полученной от источника в силовых структурах, в настоящий момент расследование обстоятельств трагедии идет к завершению: по делу проведены все экспертизы, собраны показания всех свидетелей, проанализированы записи видеокамер, в объектив которых попали детали инцидента.

Смертельное ДТП, как сообщал «Рамблер», произошло вечером 8 июня. Михаил Ефремов за рулем своего джипа выехал на встречную полосу и врезался лоб в лоб с фургоном, водитель которого от полученных травм скончался.