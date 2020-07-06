Под Нижним Новгородом разбился самолет

Легкомоторный самолёт упал в городе Дзержинске Нижегородской области . О крушении сообщают очевидцы в соцсетях. Они услышали сильный взрыв, сопровождавшийся чёрным дымом, и позвонили в экстренные службы.

По данным ГУ МЧС по региону, информация о ЧП поступила в 16:38. Со слов заявителя, упал самолёт Ан-2, крушении произошло на Игумновском шоссе. В ведомстве подчёркивают, что это оперативные данные, они ещё подлежат уточнению.

Прибывшие на место оперативные службы видимых разрушений и самолёта не обнаружили. Сейчас проводится проверка, — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее NEWS.ru писал об экстренной посадке легкомоторного самолёта Cessna в Татарстане. Судно приземлилось на автодорогу в районе города Бугульма. Пилот принял такое решение из-за отказа двигателя.