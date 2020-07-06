Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Легкомоторный самолёт разбился под Нижним Новгородом 

News.ru и ещё 1 52 минуты назад
Под Нижним Новгородом разбился самолет
Фото: flickr.com
Легкомоторный самолёт упал в городе Дзержинске Нижегородской области. О крушении сообщают очевидцы в соцсетях. Они услышали сильный взрыв, сопровождавшийся чёрным дымом, и позвонили в экстренные службы.
По данным ГУ МЧС по региону, информация о ЧП поступила в 16:38. Со слов заявителя, упал самолёт Ан-2, крушении произошло на Игумновском шоссе. В ведомстве подчёркивают, что это оперативные данные, они ещё подлежат уточнению.
Прибывшие на место оперативные службы видимых разрушений и самолёта не обнаружили. Сейчас проводится проверка, — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Ранее NEWS.ru писал об экстренной посадке легкомоторного самолёта Cessna в Татарстане. Судно приземлилось на автодорогу в районе города Бугульма. Пилот принял такое решение из-за отказа двигателя.
News.ru: последние новости
Суд огласит переписку Соколова с убитой аспиранткой Суд огласит переписку Соколова с убитой аспиранткой Женщина задержана за убийство мальчика, год числившегося в розыске Женщина задержана за убийство мальчика, год числившегося в розыске Подмосковный маньяк-сантехник умер в СИЗО Подмосковный маньяк-сантехник умер в СИЗО
Происшествия , Пожары , МВД , ИТАР-ТАСС , Дзержинск , Нижегородская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Заграевский
Умер Сергей Заграевский
Рошаль москвичам: «Не будьте дураками»
Рошаль москвичам: «Не будьте дураками»
Венедиктов: «Россия ведет тайные переговоры по делу MH17»
Венедиктов: «Россия ведет тайные переговоры по делу MH17»
«Соловьев ради интервью вылижет от ануса до ушей»
«Соловьев ради интервью вылижет от ануса до ушей»
Видео
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
00:58
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
01:01
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
00:16
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
01:47
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео
02:44
Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
00:09
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
Происшествия
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
00:35
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
00:47
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
Происшествия Криминал
«Уважая труд уборщиц»: Лукашенко вышел босиком
00:17
«Уважая труд уборщиц»: Лукашенко вышел босиком
В мире
Охота дельфина за рыбой в Черном море попала на видео
00:20
Охота дельфина за рыбой в Черном море попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение