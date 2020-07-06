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Защита двух фигурантов дела Серебренникова обжаловала приговор 

ТАСС и ещё 12 54 минуты назад
Защита обжаловала приговор Серебренникову
Фото: РИА Новости
Защита обжаловала приговор по делу "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова за хищении около 129 млн рублей при реализации театрального проекта "Платформа". Об этом ТАСС сообщили в суде.
"В Мещанский суд Москвы поступили жалобы на обвинительный приговор по делу "Седьмой студии" от осужденного Алексея Малобродского и его защиты, а также от защиты осужденного Юрия Итина", — сказала собеседница агентства.
Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов пока не доступен для комментариев.
В свою очередь защитник осужденной Софьи Апфельбаум Ирина Поверинова сообщила, что пока не подавала жалобу и не может точно сказать, будет ли подавать ее. "Я решаю этот вопрос", — сказала она, отметив, что срок подачи жалобы истекает 6 июля.
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Происшествия , Юрий Итин , Ирина Поверинова , Алексей Малобродский , Кирилл Серебренников , Софья Апфельбаум , Дмитрий Харитонов , Москва
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