Историк Олег Соколов — тварь, урод, сволочь, ублюдок, мразь, врун, предатель, козел и скотина, а его дети — выродки. Об этом, как сообщает телеграм-канал «База», ему писала его возлюбленная Анастасия Ещенко.

Соколов, как сообщал «Рамблер», — бывший доцент одной из кафедр Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Осенью 2019 года он застрелил аспирантку СПбГУ Ещенко из охотничьего карабина, расчленил ее труп ножовкой, кухонными ножами и топором, сделал попытку избавиться от частей тела, но был изобличен и обвинен в убийстве.

В настоящее время суд рассматривает дело Соколова. В ходе одного из недавних заседаний историк потребовал раскрытия его переписки с Ещенко. Сегодня фрагменты из нее были озвучены в суде.

В частности, 8 июля 2019 года возлюбленная назвала Соколова тварью, уродом и сволочью, 20 октября 2019-го — чертовым ублюдком, мразью, вруном, предателем, тварью и козлом, его детей — выродками, а все его семейство — уродливым и тупым. 2 ноября 2019-го она назвала историка ублюдком и скотиной.