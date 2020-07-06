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«Мразь»: раскрыта переписка доцента Соколова с любовницей 

Артём Кульша и ещё 12 9 минут назад
Историк Олег Соколов — тварь, урод, сволочь, ублюдок, мразь, врун, предатель, козел и скотина, а его дети — выродки. Об этом, как сообщает телеграм-канал «База», ему писала его возлюбленная Анастасия Ещенко.
Соколов, как сообщал «Рамблер», — бывший доцент одной из кафедр Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Осенью 2019 года он застрелил аспирантку СПбГУ Ещенко из охотничьего карабина, расчленил ее труп ножовкой, кухонными ножами и топором, сделал попытку избавиться от частей тела, но был изобличен и обвинен в убийстве.
В настоящее время суд рассматривает дело Соколова. В ходе одного из недавних заседаний историк потребовал раскрытия его переписки с Ещенко. Сегодня фрагменты из нее были озвучены в суде.
В частности, 8 июля 2019 года возлюбленная назвала Соколова тварью, уродом и сволочью, 20 октября 2019-го — чертовым ублюдком, мразью, вруном, предателем, тварью и козлом, его детей — выродками, а все его семейство — уродливым и тупым. 2 ноября 2019-го она назвала историка ублюдком и скотиной.
«Чтоб ты сдох, мразь», — написала она ему 8 ноября 2019-го, в день, когда была им убита.
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Происшествия , Видео , Олег Соколов
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