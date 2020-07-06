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Расстрелявшему коллег полицейскому отменили арест 

ИА Regnum и ещё 2 35 минут назад
Расстрелявшему коллег полицейскому отменили арест
Фото: ТАСС
Московский городской суд отменил решение суда первой инстанции в отношении меры пресечения полицейскому Алексею Смирнову, который, по версии следствия, расстрелял своих коллег в московском метро. Об этом сообщают Известия.
Ранее Пресненский районный суд столицы вынес решение о продлении Смирнову меры пресечения в виде содержания под стражей. По словам его адвоката Михаила Корчагина, Мосгорсуд отменил данное решение и отправил материалы дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При этом срок заключения полицейского под стражей истечёт 15 июля. Данное решение было принято в связи с нарушениями при рассмотрении материалов в Пресненском райсуде города.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно материалам дела 18 сентября 2019 года на станции метро «Рязанский проспект» в Москве Смирнов оказал сопротивление при задержании и открыл стрельбу из табельного оружия по двум своим коллегам. В результате один полицейский погиб на месте, второй был доставлен в больницу. По имеющейся информации Смирнова пытались задержать за получение взятки от гражданина без документов.
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Происшествия , Алексей Смирнов , Мосгорсуд
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