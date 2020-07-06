Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео 

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Мексике на трассу рухнул реактивный самолет, перевозивший тонну кокаина из Южной Америки. В ходе спецоперации вылетевший на перехват вертолет департамента национальной обороны Мексики сбил воздушное судно, которое упало на шоссе Каррильо-Мерида в Кинтана-Роо.

По прибытии на место крушения самолета контрабандистов сотрудники правоохранительных органов не смогли обнаружить его экипаж. По предварительным данным, груз, который планировали доставить в США, сгорел.

Сейчас место авиакатастрофы оцеплено. Возбуждено уголовное дело. Мексиканские правоохранители располагают сведениями, что данное судно постоянно использовалось местным наркокартелем для транспортировки запрещенных веществ.