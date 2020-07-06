Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье 

Сотрудники ФСБ задержали наркокурьеров в Подмосковье и в Ярославской области. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Life Shot.
Сообщается, что в автомобилях злоумышленников было обнаружено в общей сложности 55 килограмм синтетического наркотического вещества, которое они намеривались реализовать в 12 регионах страны. Запрещенные вещества наркодилеры перевозили под сиденьями и днищами легковых машин.
Все курьеры являются гражданами России, сейчас их отправили в СИЗО. Отмечается также, что в ходе проведенной спецоперации ФСБ ликвидировала целую сеть каналов поступления наркотиков.