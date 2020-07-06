В июне, как сообщал «Рамблер», 53-летний сантехник Ежов был обвинен в девяти изнасилованиях и убийствах женщин и девочек, арестован и помещен в СИЗО №11 в городе Ногинске. Он признался, что в 2010-2020 годах проникал в окна на первых этажах домов в Каширском и Ступинском городских округах Московской области, душил жертв и насиловал.

Сегодня труп Ежова был обнаружен в камере СИЗО. Согласно предварительной информации, он совершил самоубийство.

Следователи инициировали проведение доследственной проверки по данному факту. Также они проверят вероятность проявления сотрудниками СИЗО халатности.