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Каширский маньяк покончил с собой в СИЗО 

Артём Кульша и ещё 7 28 минут назад
Каширский маньяк Александр Ежов убил себя в камере следственного изолятора (СИЗО). Об этом в управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области сообщили ТАСС.
В июне, как сообщал «Рамблер», 53-летний сантехник Ежов был обвинен в девяти изнасилованиях и убийствах женщин и девочек, арестован и помещен в СИЗО №11 в городе Ногинске. Он признался, что в 2010-2020 годах проникал в окна на первых этажах домов в Каширском и Ступинском городских округах Московской области, душил жертв и насиловал.
Сегодня труп Ежова был обнаружен в камере СИЗО. Согласно предварительной информации, он совершил самоубийство.
Следователи инициировали проведение доследственной проверки по данному факту. Также они проверят вероятность проявления сотрудниками СИЗО халатности.
На прошлой неделе стало известно, что 87-летний психиатр Федор Кондратьев, который участвовал в судебно-психиатрической экспертизе Андрея Чикатило и других серийных убийц, совершил неудачную попытку самоубийства — пытался выпрыгнуть из окна квартиры в Москве.
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Происшествия , Видео , Андрей Чикатило , СКР , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Московская область
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