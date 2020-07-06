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Главному вору России на сходке припомнили старые грехи 

Lenta.ru 54 минуты назад
Главному вору России на сходке припомнили старые грехи
Фото: РИА Новости
В Анталье на воровской сходке членов сухумского клана Мераба Джангвеладзе вспомнили старые грехи лидера российского уголовного мира Захария Калашова, известного в криминальных кругах, как Шакро Молодой. Об этом сообщает агентство «Прайм-Крайм».
По его данным, главной темой, которую обсуждали авторитеты, была позиция Шакро в конфликте 2006 года, когда вора в законе Дуку Гублия, коронованного Мерабом Джангвеладзе, сначала избили, а затем, с подачи Шакро Молодого, лишили титула. Восстановить воровской титул Дука смог только через семь лет, в 2013 году.
В 2014 году, вернувшись в Россию, лидер криминального мира России заявил, что претензий к Дуке у него нет, однако Мераб и сам Дука об инциденте не забыли. Поводом вспомнить историю 14-летней давности стало то, что Шакро Молодой в 2019 году резко негативно отреагировал на драку, в результате которой был избит кутаисский вор в законе Гурама Чихладзе (Квежович).
По мнению участников сходки, эта история заслуживала внимания криминального авторитета в значительно меньшей степени, чем клевета на Дуку и его избиение, которые, тем не менее, Захарий Калашов пресекать не стал.
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Происшествия , Мераб Джангвеладзе , Шакро Молодой , Анталья
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