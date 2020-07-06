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В Курганской области пропали трое подростков 

ТАСС 1 час назад
В Курганской области пропали трое подростков
Фото: depositphotos.com
Трое детей 12, 13 и 14 лет пропали в Курганской области. Их вещи нашли на берегу реки Исеть в 1,5 км от населенного пункта Ключи Шатровского района, к поискам подключились спасатели Курганской и Тюменской областей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона.
"В 1,5 км от населенного пункта Ключи Шатровского района обнаружена одежда троих детей 2006, 2007, 2008 г. р. Сообщение [о их пропаже] поступило в 03:30 (01:30 мск) 6 июля", — сообщил собеседник агентства, уточнив, что вещи детей находились на левом берегу Исети.
В пресс-службе уточнили, что в поиске задействовано 28 человек и шесть единиц техники, а также организовано взаимодействие с ГУ МЧС по Тюменской области — с их помощью патрулирование проводится в приграничной территории вдоль береговой линии.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Курганская Область
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