В Курганской области пропали трое подростков 

Трое детей 12, 13 и 14 лет пропали в Курганской области . Их вещи нашли на берегу реки Исеть в 1,5 км от населенного пункта Ключи Шатровского района, к поискам подключились спасатели Курганской и Тюменской областей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"В 1,5 км от населенного пункта Ключи Шатровского района обнаружена одежда троих детей 2006, 2007, 2008 г. р. Сообщение [о их пропаже] поступило в 03:30 (01:30 мск) 6 июля", — сообщил собеседник агентства, уточнив, что вещи детей находились на левом берегу Исети.

В пресс-службе уточнили, что в поиске задействовано 28 человек и шесть единиц техники, а также организовано взаимодействие с ГУ МЧС по Тюменской области — с их помощью патрулирование проводится в приграничной территории вдоль береговой линии.