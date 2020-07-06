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Стало известно состояние пилота рухнувшего российского вертолета 

Lenta.ru 30 минут назад
Пострадавший пилот рухнувшего в Ростовской области вертолета Ми-2 находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.
Телеканал уточняет, что погибшим является бортмеханик воздушного судна, всего на борту находились два человека. На месте крушения работают следователи, сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.
О крушении вертолета Ми-2 сообщалось ранее 6 июля. Он разбился по время обработки рисовых чеков (участок пахотной земли) в поселке Кирсалово. По предварительной версии, у воздушного судна отказал двигатель.
В результате погиб один человек, еще один пострадал. На опубликованных кадрах с места жесткой посадки видно, что вертолет упал у берега водоема, на нем сильные повреждения.
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Происшествия , Видео , РЕН ТВ , Ростовская Область
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